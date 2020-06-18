Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
У нее установлен диагноз “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония”.
“Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное”, – говорится в сообщении.
Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под наблюдением врачей. Владимир Зеленский и его дети завтра будут сдавать повторные ПЦР-тесты.
- Напомним, 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
- 16 июня супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.