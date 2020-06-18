Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает находиться в стационаре киевской больницы после того, как у нее обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

У нее установлен диагноз “внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония”.

“Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное”, – говорится в сообщении.

Супруга Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции под наблюдением врачей. Владимир Зеленский и его дети завтра будут сдавать повторные ПЦР-тесты.