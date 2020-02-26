Обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.

В частности аташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в момент аннексии Крыма Россией работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО.

“Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях”, – рассказал он.

По словам дипломатов, шесть лет назад все они поняли, что Россия “грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы”.

“Для нас это честь. Быть здесь сегодня в Украине, работая плечо к плечу с украинцами”, – сказала заместитель пресс-аташе Кристин Хопкинс.

  • В среду, 26 февраля, отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. До сих пор этот день не был учрежден на уровне указа президента Украины.
  • Министерство иностранных дел Украины в годовщину незаконной аннексии Крыма Россией указало на репрессии на полуострове.
  • Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.