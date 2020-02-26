Сотрудники посольства США в Украине рассказали о том, как на них повлияла незаконная аннексия Крыма Россией.

Обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Twitter.

В частности аташе по вопросам армии и обороны Томас Воффорд в момент аннексии Крыма Россией работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО.

“Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях”, – рассказал он.

По словам дипломатов, шесть лет назад все они поняли, что Россия “грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы”.

“Для нас это честь. Быть здесь сегодня в Украине, работая плечо к плечу с украинцами”, – сказала заместитель пресс-аташе Кристин Хопкинс.

Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїнаhttps://t.co/mF0WNW3DtK — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 26, 2020