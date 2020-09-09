Депутаты "Европейской Солидарности" выступают за проведение внеочередной сессии парламента для того, чтобы заслушать отчеты о ситуации на фронте.

Об этом в Facebook заявила сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, 9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять.

По словам нардепа, эти действия ТКГ требуют немедленной реакции парламента.

“Последние договоренности ТКГ о так называемых совместных патрулях ограниченного количества боевиков на украинских позициях требуют немедленной реакции ВР. Отмолчаться не удастся”, — написала она.

Геращенко выступила с требованием к руководству парламента и монобольшинства. Нардеп считает, что они должны “предоставить публичную оценку шагам, направленным на легализацию так называемых “ЛДНР”, и унижение памяти погибших украинских воинов”.

“Напоминаю, что господа Разумков и Стефанчук, которые сейчас старательно избегают публичности, были ключевыми спикерами и фронтменами президентской и парламентской кампании Зеленского и несут полную ответственность за то, что сейчас происходит в стране, в сфере безопасности и обороны”, — подчеркнула она.

Кроме того, сопредседатель фракции “ЕС” выступила за проведение внеочередной сессии парламента в связи с ситуацией, которая сложилась.

“Считаю, что ВР должна немедленно собраться на внеочередную сессию и заслушать руководство СНБО, министра обороны, иностранных дел и вице-премьера по реинтеграции по ситуации на фронте, а также действий властей в вопросе мирного урегулирования, которое все больше похоже на капитуляцию”, — подытожила она.

Ранее в Офисе президента рассказали, каким будет порядок совместного с боевиками инспектирования участка позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, который ранее “ДНР” угрожали обстрелять. Там заверили, что проявление присутствия боевиков будет “крайне ограниченным”.