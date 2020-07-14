Президент Украины Владимир Зеленский из-за убийства медика в районе Зайцево отправил на Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и замглавы Офиса Президента Романа Машовца.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

Как сообщалось ранее, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских защитников. Один из погибших подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики обстреляли военнослужащих, которые эвакуировали тело погибшего украинского воина. В результате обстрела погиб военный медик.

Сообщается, что Зеленский взял под личный контроль ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военного в районе Зайцево Донецкой области.

“Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны”, – заявил президент.

Он также подчеркнул, что убийство украинских военных, которые эвакуировали тело погибшего, – “это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков”.

“Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретно умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что война будет продолжаться, пока по ту сторону фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации, а также пока боевики открывают огонь после подтверждения режима “тишина” по белым каскам и медикам.

“Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существования серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену “обещаниям” той стороны”, – подчеркнул Зеленский.