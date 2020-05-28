США планируют отменить визы тысячам китайских студентов, которые, по мнению администрации президента Дональда Трампа, связаны с вооруженными силами Китая.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Согласно источникам издания, решение может затронуть от 3000 до 5000 китайских студентов и может быть объявлено уже на этой неделе.

Напряжение в двусторонних отношениях Китая и США усилилось после решения КНР принять закон о национальной безопасности Гонконга. На Западе утверждают, что закон подрывает свободы и ставит под угрозу роль Гонконга, как мирового финансового центра.

Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.