Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
Согласно источникам издания, решение может затронуть от 3000 до 5000 китайских студентов и может быть объявлено уже на этой неделе.
Напряжение в двусторонних отношениях Китая и США усилилось после решения КНР принять закон о национальной безопасности Гонконга. На Западе утверждают, что закон подрывает свободы и ставит под угрозу роль Гонконга, как мирового финансового центра.
Как известно, в соответствии с политикой “Одна страна, две системы” Гонконг сохраняет ограниченную демократию и гражданские свободы, находясь под контролем Пекина. Автономный регион также обладает особым торговым статусом с США, что дает ему определенные торговые льготы, которыми не обладает материковый Китай.
- 26 мая, за день до новой волны антиправительственных протестов, главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать “национальный суверенитет” в городе.
- 27 мая в Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.
- Во время протестов против законопроекта о национальной безопасности были арестован около 300 человек.