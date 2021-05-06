Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив, що США не визнають окупацію частини території України, і що Крим належить саме Україні.

#Букви зібрали основні меседжі Блінкена.

Держсекретар подякував українській стороні за гарний прийом. Він згадав покладання квітів до меморіалу полеглим українським воїнам.

“Ми разом стоїмо на шляху розбудови партнерства між США та Україною… Ще раз хочу наголосити, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність та незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють усі члени “Великої сімки”, з засідання якої я нещодавно повернувся”, – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, разом із головами парламентських францій та із Зеленським, обговорювалися питання євроатлантичної інтеграції, “а також ту роботу, яку проводить Україна, аби просувати реформи, викорінювати корупцію”.

“Ми говорили про реформування інституцій задля боротьби з корупцією. Бороться з корупцією є в інтересах українського народу, та вирішальною у покращенні його життя. Ми обговорювали питання щодо корпоративного управління, його цілісності та прозорості”, – сказав Блінкен.

Він також зауважив, що США ретельно слідкують за діями Росії поблизу кордону України.

“Ми разом із партнерами працюємо над тим, аби Україна змогла себе захистити від агресії Росії”, – зазначив Ентоні Блінкен.

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Варто зазначити, що Володимир Зеленский запросив президента США Джо Байдена до України.

“Так, я запросив президента США з офіційним візитом приїхати до України в цьому році. Я не знаю, в якому форматі може пройти ця зустріч – це залежить від двох країн. Зараз запрошення президент США від нашої країни отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн”, – сказав Зеленський.

У свою чергу Блінкен зазначив, що наразі Байден не робить ніяких міжнародних візитів через пандемію COVID-19. При цьому запевнив, що як тільки це стане можливим, то відвідає Україну.

“Я вдячний за запрошення відвідати Україну, яке я передам президенту Байдену, як тільки повернуся. Особливо після того, як ми мали дуже гарну дискусію з вами. Ми знайдемо відповідний час, щоб приїхати до України”.