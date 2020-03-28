Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в США.
В сообщении сказано, что помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.
“Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией”, – сказано в сообщении.
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