С 3 апреля Соединенные Штаты начнут выделять деньги иностранным государствам для борьбы с коронавирусом. Украине предоставят свыше 1,2 млн долларов.

Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в США.

В сообщении сказано, что помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

“Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией”, – сказано в сообщении.