Об этом сообщает Politico.
Комитет обратит внимание на то, были ли достаточными усилия Пекина и ВОЗ при сдерживании распространения коронавируса.
Глава комитета Рон Джонсон во вторник заявил о целях США в данном расследовании.
“Где все это началось? Имела ли место передача инфекции от животного к человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других типов коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса” – сказал он.
Также он отметил, что если бы ВОЗ и Китай предоставили миру точную и достоверную информацию о ранее неизвестном коронавирусу вовремя, то это позволило бы, как минимум, разработать более точный лабораторный тест для диагностики заражения.
Расследованием будет заниматься сенатор Рик Скотт. Ранее он заявлял о том, что мир не может доверять “коммунистическому Китаю” когда речь идет о здоровье миллионов людей.
Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.
Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.
- Ранее сообщалось, что китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.
- Независимое британское общественное объединение Общество Генри Джексона (Henry Jackson Society) выступило с заявлением о том, что Китай должен быть привлечен к ответственности в соответствии с международным правом на триллионы долларов за первоначальное сокрытие пандемии коронавируса, которая привела к более чем 60 000 смертей и триллионам долларов экономического ущерба.