Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Комитет обратит внимание на то, были ли достаточными усилия Пекина и ВОЗ при сдерживании распространения коронавируса.

Глава комитета Рон Джонсон во вторник заявил о целях США в данном расследовании.

“Где все это началось? Имела ли место передача инфекции от животного к человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других типов коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса” – сказал он.

Также он отметил, что если бы ВОЗ и Китай предоставили миру точную и достоверную информацию о ранее неизвестном коронавирусу вовремя, то это позволило бы, как минимум, разработать более точный лабораторный тест для диагностики заражения.

Расследованием будет заниматься сенатор Рик Скотт. Ранее он заявлял о том, что мир не может доверять “коммунистическому Китаю” когда речь идет о здоровье миллионов людей.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.