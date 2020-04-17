США увеличили помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Посольство Украины в Вашингтоне.
“Соединенные Штаты расширили помощь Украине до $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)”, – отметили в ведомстве.
При этом уточняется, что американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.
Кроме того, помощь со стороны США “будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей”.
В свою очередь Посольство Украины в США выразило благодарность американским партнерам “за поддержку и слаженные усилия”.
- Ранее сообщалось, что США выделили Украине $1,2 млн помощи на борьбу с коронавирусом.
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружено рекордные 397 новых случаев.