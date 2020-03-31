Правительство США приняло решение выделить Украине финансовую помощь в размере $1,2 млн для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине.

Помощь предназначена для покрытия гуманитарных и медицинских нужд, чтобы предотвратить распространение Facebook в стране. USAID обязано определить первоочередные направления, куда нужны деньги.

“Благодаря финансированию USAID Украина сможет укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса”, – сказано в сообщении.

Ожидается, что финансирование поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.