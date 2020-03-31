Об этом в Facebook сообщает Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине.
Помощь предназначена для покрытия гуманитарных и медицинских нужд, чтобы предотвратить распространение Facebook в стране. USAID обязано определить первоочередные направления, куда нужны деньги.
“Благодаря финансированию USAID Украина сможет укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса”, – сказано в сообщении.
Ожидается, что финансирование поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.
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