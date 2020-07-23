Об этом сообщила пресс-служба министерства.
“Подавляющее большинство учащихся 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил по-прежнему в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения о возможных действиях и решениях в условиях адаптивного карантина. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Министерства здравоохранения, с главным государственным санитарным врачом, отрабатываем различные сценарии”, – рассказал временно исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.
При этом отмечается, что в зависимости от ситуации в каждом из регионов с 1 августа будут установлены уровни эпидемической опасности – “красный”, “оранжевый”, “желтый” и “зеленый”.
Утверждается, что в областях с “оранжевым” уровнем опасности запретят обучение в учебных заведениях в группах больше 20 людей, кроме дошкольных учреждений и средних школ.
В свою очередь в областях с “красным” уровнем опасности посещать учебные заведения будет запрещено полностью.
Также в областях с “красным” и “оранжевым” уровнями опасности могут применяться дополнительные карантинные ограничения местными властями.
- В Министерстве образования и науки Украины не исключали, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено в онлайн. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупреждал, что школам в новом учебном году, вероятно, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
- В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.