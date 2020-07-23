В Министерстве образования рассказали, как и при каких обстоятельствах будут открываться учебные заведения в Украине с 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

“Подавляющее большинство учащихся 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил по-прежнему в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения о возможных действиях и решениях в условиях адаптивного карантина. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Министерства здравоохранения, с главным государственным санитарным врачом, отрабатываем различные сценарии”, – рассказал временно исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет.

При этом отмечается, что в зависимости от ситуации в каждом из регионов с 1 августа будут установлены уровни эпидемической опасности – “красный”, “оранжевый”, “желтый” и “зеленый”.

Утверждается, что в областях с “оранжевым” уровнем опасности запретят обучение в учебных заведениях в группах больше 20 людей, кроме дошкольных учреждений и средних школ.

В свою очередь в областях с “красным” уровнем опасности посещать учебные заведения будет запрещено полностью.

Также в областях с “красным” и “оранжевым” уровнями опасности могут применяться дополнительные карантинные ограничения местными властями.