Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что коронавирус COVID-19 распространяется "ураганными темпами" по всему миру, и в Украине "ситуация критическая".

Такое заявление он сделал во время доклада в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Степанова, легкий сценарий прохождения волны заболеваемости невозможен.

“Мы дошли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так. Нагрузку не выдерживают даже самые мощные медсистемы европейских стран. Впереди тяжелые времена… Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами”, – подчеркнул Степанов.

Он рассказал о мерах, которые предпринимает МОЗ в связи с этим. Так, были созданы лабораторные центры “практически с нуля”, перепрофилированы врачи, в 4 раза увеличено количество койкомест для больных коронавирусом.

Сейчас в Украине есть более чем 18 тысяч коек, к которым подведен кислород. К средине ноября их количество планируется увеличить до 26 тысяч, а до конца этого месяца – до 40 тысяч.

Также увеличивается количество ПЦР-тестирований (сейчас это – более 47 тысяч, а планируется достигнуть отметки в 50 тысяч в сутки).

В то же время, по словам Степанова, “с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее”, и такая ситуация одинакова по всему миру.

Стоит отметить, что в начале заседания (когда выступал Степанов) зал Рады был полупустой: многие нардепы отсутствовали на своих рабочих местах. При регистрации система показала присутствие 242 депутатов.