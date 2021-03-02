Министр здравоохранения Максим Степано объявил о планах МОЗ вакцинировать от коронавируса по 5-7 млн человек ежемесячно уже этим летом.

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам министра, МОЗ планирует вакцинировать 10 тысяч человек до конца этой недели. Впоследствии планируют увеличить количество вакцинированных до 5-7 млн ​​в месяц.

“Мы говорим о том, что до конца этой недели у нас будет 10 тысяч. Количество вакцинаций, которое мы планируем делать на третьем-четвертом этапе… Мы готовы выйти, наши мощности — 5-7 миллионов вакцинаций в месяц”, — заявил Степанов.

К указанным показателям министерство планирует выйти уже этим летом, если все пойдет по плану.

“Мы планируем, исходя из нашего графика поставки вакцин, если он не будет срываться… Потому что вы видите, по COVAX мы планировали на середину февраля, по их сообщению, сегодня уже 1 марта и они откладывают. Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры. Но, опять же таки, нужно, чтобы все выполняли свои обязательства по договорам, которые у нас заключены”, — добавил министр.