Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
По словам министра, МОЗ планирует вакцинировать 10 тысяч человек до конца этой недели. Впоследствии планируют увеличить количество вакцинированных до 5-7 млн в месяц.
“Мы говорим о том, что до конца этой недели у нас будет 10 тысяч. Количество вакцинаций, которое мы планируем делать на третьем-четвертом этапе… Мы готовы выйти, наши мощности — 5-7 миллионов вакцинаций в месяц”, — заявил Степанов.
К указанным показателям министерство планирует выйти уже этим летом, если все пойдет по плану.
“Мы планируем, исходя из нашего графика поставки вакцин, если он не будет срываться… Потому что вы видите, по COVAX мы планировали на середину февраля, по их сообщению, сегодня уже 1 марта и они откладывают. Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры. Но, опять же таки, нужно, чтобы все выполняли свои обязательства по договорам, которые у нас заключены”, — добавил министр.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 28 февраля в Украине вакцинировали 3141 человека. При этом 90 — в воскресенье.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей от COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.