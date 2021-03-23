Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав кілька причин погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в Україні. Одна з них – розповсюдження нового, більш агресивного "британського штаму" COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Степанова, “британський штам” уже розповсюдився по всій території України. Він є втричі заразнішим, якщо порівняти з попереднім.

“Ми вже увійшли в третю хвилю світової пандемії коронавірусу. І по всій території нашої країни зараз розповсюджений “британський” штам вірусу. Він більш агресивний. Вражає молодих людей. Він більш контагіозний, тобто швидше передається та спричиняє тяжкий перебіг хвороби. З цим найперше і пов’язана кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії”, – наголосив Степанов.

Міністр уточнив, чим саме небезпечний “британський штам” COVID-19:

1. Цей вірус втричі заразніший, що означає, що “кількість хворих стрімко зростає”.

2. У штаму дуже короткий інкубаційний період: один – три дні. Через це “хвороба розвивається дуже швидко”.

3. Для цього штаму характерний важкий перебіг хвороби, з чим і пов’язане “стрімке збільшення госпіталізацій”.

4. Вірус почав вражати молодих людей. За словами міністра, якщо раніше основна група людей, які потрапляли до лікарень, – це були люди старше 60 років, то зараз зростає кількість госпіталізацій громадян, яким від 30 до 40 років.

5. Безсимптомного перебігу хвороби майже не фіксують.

6. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему.

“Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на “британський штам” помирали від фізичної відсутності потреби дихати, хоча були водночас в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо і від наших західних колег, з якими підтримуємо постійний зв’язок, щоб надавати більш кваліфіковану медичну допомогу”, – зазначив Степанов.

За його словами, ускладнює ситуацію і зневажливе ставлення деяких громадян до необхідності дотримуватися карантинних правил, встановлених МОЗ.

“Не тільки новий штам винен (у погіршенні ситуації з епідемією, – ред.). Можна констатувати у деяких категорій громадян зневажливе ставлення до карантинних обмежень”, – заявив Степанов.

(На відео – з 5:25)