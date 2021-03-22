Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела "красный" уровень епиднебезопасности в еще двух областях Украины — Сумской и Киевской.

Об этом по итогам заседания сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 марта 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для “красного” уровня эпидемической опасности”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительственная комиссия установила ограничения “красной зоны” в Киеве, Одесской, Закарпатской, Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Согласно нормам адаптивного карантина, в “красной” зоне предусмотрено введение жестких карантинных ограничений. Запрещено:

1. Деятельность баров, ресторанов, кафе и т.п., кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах.

2. Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (кроме исключений, предусмотренных подпунктом 4).

3. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

4. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам;

торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей;

деятельности операторов почтовой связи;

медицинской практики, ветеринарной практики;

деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания);

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

5. Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий (кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществления кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц).

6. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий).

7. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

8. Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

9. Деятельность непродовольственных рынков.

10. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Отметим, что также в “красной” зоне может быть запрещено осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок, кроме транзитных перевозок. Однако окончательное решение принимает местная власть. К примеру, транспорт не останавливал Киев.