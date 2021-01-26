Об этом в интервью #Буквам сообщила народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина.

“Степанов собирается уволить руководителя ГП “Медицинские закупки” Арсена Жумадилова. Это очень легко сделать: объявляются два выговора на основании того, что ГП не справилось с работой. Таким образом Степанов заберет в свои руки 10 млрд грн, которые в этом году были выделены на лекарства и вакцины. И даже больше – с вакциной против COVID-19 это будет 13 млрд грн. Он использует эти деньги так, как считает нужным. Арсен Жумадилов является тем человеком, который противостоит коррупционным намерениям министерства, он публично рассказывает о том, что на него давят, в частности такое происходило в процессе закупки вакцины против COVID-19. Были и другие меры со стороны МОЗ, которые тормозили закупку”, – сказала она.

Стефанишина назвала такую ситуацию “реваншем”.

“Контрреволюция происходит во всех сферах, и в системе охраны здоровья в частности. Прошло семь лет после Революции Достоинства, пять лет мы строили систему, работали с международными закупочными организациями, затем было создано эффективное ГП “Медицинские закупки”. И за полтора года почти все разрушено. Если сейчас уволить руководителя “Медицинских закупок”, то последний форпост упадет. Закупки лекарств вернутся на коррупционные рельсы времен Богатыревой”, – пояснила она.

Депутат также предположила, что закупка вакцины против COVID-19 через единственного посредника не могла состояться по частной инициативе Степанова. По ее мнению, эта схема получила согласования людей из Офиса президента.

“Я только не могу понять, насколько надо не иметь никаких ценностей, чтобы вмешиваться в закупку лекарств для тяжелобольных людей и вакцины. Когда в этой сфере воруют, это означает, что у власти какие-то нелюди. Когда лекарства для онкобольных или людей с ВИЧ не закупаются или закупаются по завышенным ценам – это убийство. По моему мнению, закупка вакцины против COVID-19 по такой схеме (через единственного посредника – ред.) не могла состояться по частной инициативе господина Степанова. Я подозреваю, что эта схема получила согласования людей из Офиса президента”, – резюмировала Стефанишина.