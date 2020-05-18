Об этом Стерненко сообщил в своем видеоблоге.
“Если Дубинский так сильно хочет в суд, то суд так суд. Я подал иск о защите чести и достоинства за ложь Дубинского и посмотрю, как он будет отвечать за свою ложь”, – сказал Стерненко.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.