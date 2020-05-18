Активист Сергей Стерненко заявил о подаче иска против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского с целью защиты чести и достоинства.

Об этом Стерненко сообщил в своем видеоблоге.

“Если Дубинский так сильно хочет в суд, то суд так суд. Я подал иск о защите чести и достоинства за ложь Дубинского и посмотрю, как он будет отвечать за свою ложь”, – сказал Стерненко.