Covid-19 Украина

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Стерненко вызывают в СБУ

Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.

Четверг, 14 мая 2020, 18:46

Об этом Стерненко сообщает на своей странице в Facebook.

“Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении”, – написал он.

Активист уточняет, что его вызывают в следственное управление СБУ по адресу Аскольдов переулок 3А в понедельник, 18 мая, на 9:00.

“Официально в вызове указано, что это по делу против меня и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает”, – добавил Стерненко.

 

Также в своем видеообращении активист подчеркнул, что придет по вызову в СБУ в обозначенное время.

Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Теги: активист, , подозрение, СБУ, Сергей Стерненко

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