Стерненко вызывают в СБУ

Об этом Стерненко сообщает на своей странице в Facebook.
“Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении”, – написал он.
Активист уточняет, что его вызывают в следственное управление СБУ по адресу Аскольдов переулок 3А в понедельник, 18 мая, на 9:00.
“Официально в вызове указано, что это по делу против меня и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает”, – добавил Стерненко.
Также в своем видеообращении активист подчеркнул, что придет по вызову в СБУ в обозначенное время.
Ранее сообщалось, что Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.
- Уже несколько украинских фанатских движений выразили поддержку активисту Сергею Стерненко и заявили о готовности к протестам в случае его ареста.