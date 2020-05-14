Активиста Сергея Стерненко вызывают в СБУ якобы для сообщения ему о подозрении.

Об этом Стерненко сообщает на своей странице в Facebook.

“Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении”, – написал он.

Активист уточняет, что его вызывают в следственное управление СБУ по адресу Аскольдов переулок 3А в понедельник, 18 мая, на 9:00.

“Официально в вызове указано, что это по делу против меня и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает”, – добавил Стерненко.

Также в своем видеообращении активист подчеркнул, что придет по вызову в СБУ в обозначенное время.