Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс, направленные на улучшение финансирования ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения.

Об этом сообщают #Буквы.

Проект закона № 3510 в первом чтении поддержали 329 народных избранников, а во втором – 326.

Документом предлагается предоставить право областным советам осуществлять местные внутренние заимствования под госгарантии на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности.

Кроме того, органы местного самоуправления смогут погасить такой местный долг за счет субвенции из госбюджета (которая выделяется на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог).

Размер средств такой субвенции, которые могут быть направлены на погашение долга, повышен с 10 % до 30 %.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины”, согласно которым средства государственного дорожного фонда могут направляться на содержание бюджетных учреждений, обеспечивающих функционирование системы дорожного хозяйства.

Согласно пояснительной записке к документу, он “обеспечит возможность увеличения финансирования для улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дополнительных внебюджетных заимствований”.