Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, согласно которому его дефицит увеличивается на 200 млрд гривен.

Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

“Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом”, – отмечается в сообщении.

Что предусматривает закон

Согласно документу, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства планируется направить на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Также в бюджете дополнительно предусмотрено 15,7 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии.

В целом расходы Министерства охраны здоровья увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривен.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, в связи с чем программа “Большое строительство” будет продолжена. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в госбюджет не предусматривают сокращения расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Сокращение доходов и расходов

Согласно документу, дефицит государственного бюджета увеличивается на 202 млрд грн – до 298,4 млрд грн (с 96,3 млрд грн). Доходы сократятся на 119,75 млрд грн – до 975,8 млрд грн грн (с 1095,6 млрд грн), расходы увеличатся на 82,4 млрд грн – до 1266,4 млрд грн (с 1184 млрд грн).

Документом также предусмотрено сокращение расходов на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на 8,2 млрд грн. Также сократятся расходы на поддержку и развитие объединенных территориальных общин на 2,1 млрд грн, на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения (перенесен срок введения повышенных размеров некоторых социальных выплат с 1 января на 1 июля 2020 года) – на 1,9 млрд грн.

На 1,6 млрд грн также уменьшаются расходы на функционирование Фонда энергоэффективности, на 1,2 млрд – на статистические наблюдения. С развития физической культуры и спорта забрали 2,3 млрд грн.

Уменьшены также капитальные расходы центральных органов исполнительной власти на более чем 1 млрд грн.