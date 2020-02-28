Об этом пишет The Verge.

Ученые и фармацевтические компании стремятся разработать и протестировать методы лечения и вакцины против COVID-19. Работа над обоими направлениями продвигается с беспрецедентной скоростью – но исследователи начинают разработку вакцин с нуля, поэтому этот процесс займет много времени.

Как лечение, так и вакцины важны для надежного и эффективного реагирования на вспышку коронавируса. Лечение помогает людям после того, как у них уже есть болезнь. В случае с COVID-19 исследователи надеются вылечить около 15 процентов пациентов, у которых наблюдаются легкие симптомы. Вакцины же помогают предотвратить заболевание людей.

Ученые начали работу над препаратами для лечения коронавирусов во время вспышек атипичной пневмонии и MERS, но поскольку вспышки прекратились, работа так и не была завершена.

Теперь они продолжают старое исследование и начинают его развивать. Ведущим препаратом является ремдесивир, который был разработан фармацевтической компанией Gilead. Исследования показали, что он может блокировать SARS и MERS в клетках мышей. Кроме того, ремдесивир использовался в клинических испытаниях в поисках лечения вируса Эбола – и, следовательно, он уже прошел испытания на безопасность, чтобы убедиться, что он не причиняет никакого вреда людям.

Отмечается, что именно поэтому исследователи в Китае и США смогли так быстро начать клинические испытания тестирования ремдесивира на пациентах с COVID-19. Данные о результатах, как ожидается, появятся уже в апреле.

В то же время, процесс разработки вакцины займет гораздо больше времени. Эксперты говорят, что пройдет год или 18 месяцев, а может и больше, прежде чем они станут доступны для общественности.

Одна из стратегий создания вакцины заключается в создании копий одной части вируса, в данном случае, той части, которую новый коронавирус использует для проникновения в клетки. Затем иммунная система человека, который получает вакцину, должна вырабатывать антитела, которые нейтрализуют эту конкретную клетку. Если бы она подверглась воздействию вируса, эти антитела могли бы остановить его функционирование.

Фармацевтическая компания Moderna является самой продвинутой в этом процессе: у нее уже есть вакцина такого типа, которая готова к тестированию. Испытания на 45 здоровых людях начнется в марте или апреле и займет около трех месяцев. После этого ее нужно будет протестировать на еще большей группе, чтобы проверить, действительно ли она иммунизирует людей против нового коронавируса. Это, в свою очередь, займет от шести до восьми месяцев. И потом, его придется изготавливать в огромных масштабах, что создает дополнительную проблему.