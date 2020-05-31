Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Так, утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.
При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.
По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.
21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения – содержания под стражей.
“На 22:00 сегодня (30 мая, – ред.) 6 лицам – принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому Национальная полиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- В Броварах 29 мая утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- По факту перестрелки в Броварах уже задержаны 28 человек. В полиции установили еще 39 человек, которые могли быть причастны к инциденту.