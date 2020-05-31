Суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Так, утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения – содержания под стражей.

“На 22:00 сегодня (30 мая, – ред.) 6 лицам – принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому Национальная полиция просит меру пресечения в виде содержания под стражей”, – отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.