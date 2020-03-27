Шевченковский районный суд Киева избрал бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в более чем 14 млн гривен.

Об этом сообщает агентство “Укринформ”.

Кожару, который подозревается в умышленном убийстве директора Atlantic Group Сергея Старицкого, арестовали на 60 суток (до 25 мая) с возможностью внесения залога в размере 14 млн 83 тысяч гривен.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании экс-главы МИД под стражей.

“Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Кожаре Леониду Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей… до 25 мая 2020 года. Определить Кожаре залог в размере 14 млн 83 тысячи 400 грн, что в достаточной мере будет гарантировать выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей”, – постановил судья Андрей Трубников.

В случае внесения залога, суд обязал Кожару: прибывать к следователю; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, без разрешения следователя; воздержаться от общения с пострадавшими; сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.

Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого с самоубийства на умышленное убийство.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.

По данным следствия, между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в драку. “Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После чего выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия”, – сообщали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.