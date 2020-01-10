Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Суд должен был рассмотреть апелляцию еще 8 января, но в связи с тем, что Антоненко не доставили из СИЗО, заседание было перенесено на 10 января.
Сегодня Антоненко доставили в зал заседаний. Он находится в стеклянном боксе.
Адвокат Антоненко сразу же заявил ходатайство, чтобы его подзащитному разрешили сидеть рядом с защитниками. Но суд отклонил эту просьбу, аргументировав свое решение соображениями безопасности участников заседания.
Защитники также заявили, что зафиксированный на видео с камер наблюдения человек – не Антоненко, потому что он другого роста. Защита ссылалась на данные экспертизы, которая недавно появилась в СМИ. В ней указано, что Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину Шеремета.
Адвокаты призвали суд просмотреть соответствующее видео и затребовать результаты экспертизы. В итоге судьи решили видео посмотреть, но результаты экспертизы относительно соответствия роста к материалам жалобы не приобщать.
Стоит отметить, что у здания суда находится много силовиков, которые стоят в несколько рядов.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.