В суде отказались рассматривать дело украинца, который вплавь добрался до киевского Гидропарка и был задержан полицией якобы за нарушение карантина.

Видеозапись судебного заседания сам пловец Алексей Бурьянов опубликовал на своей странице в Facebook.

Уточняется, что протокол был возвращен судом обратно в полицию, поскольку был составлен неправильно.

При этом в протоколе было указано, что мужчина находился в киевском Гидропарке без средств защиты, а также нарушил правила карантина.

Отмечается, что в протоколе отсутствует информация о свидетелях по делу, однако вместо этого присутствуют “непонятные прочерки”.

Сторона защита Бурьянова предлагала просмотреть в суде видео задержания пловца, однако судья при этом сказал, что должен сначала изучить обстоятельства дела и выяснить, присутствуют ли в нем доказательства виновности.

Gepostet von Valentyn Buryanov am Mittwoch, 15. April 2020