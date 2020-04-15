Видеозапись судебного заседания сам пловец Алексей Бурьянов опубликовал на своей странице в Facebook.
Уточняется, что протокол был возвращен судом обратно в полицию, поскольку был составлен неправильно.
При этом в протоколе было указано, что мужчина находился в киевском Гидропарке без средств защиты, а также нарушил правила карантина.
Отмечается, что в протоколе отсутствует информация о свидетелях по делу, однако вместо этого присутствуют “непонятные прочерки”.
Сторона защита Бурьянова предлагала просмотреть в суде видео задержания пловца, однако судья при этом сказал, что должен сначала изучить обстоятельства дела и выяснить, присутствуют ли в нем доказательства виновности.
Gepostet von Valentyn Buryanov am Mittwoch, 15. April 2020
- На днях столичные полицейские задержали мужчину, который вплавь добрался до Гидропарка после того, как его не пропустили на спортивную площадку.
- 5 апреля в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом. Ранее в этом тренажерном зале произошло нападение на журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина.