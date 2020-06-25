Такое решение суд принял на заседании 25 июня, сообщает пресс-служба ВАКС.

“Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства. Также на экс-министра положены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, суду; уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу”, – говорится в сообщении.

Обязанности действуют до 19 августа.