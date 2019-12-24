Суд отказался изменить меру пресечения Юлии Кузьменко

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, в начале заседания судья попросил вольных слушателей, кроме журналистов, покинуть заседание – после этого он позволил Кузьменко выйти из клетки и сесть рядом с адвокатом. Также в зале остались поручители и близкие родственники.

Адвокат Влад Добош заявил, что взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек. Он также попросил суд заслушать в качестве свидетеля бывшего мужа подозреваемой, ее начальника, нынешнего мужа Кузьменко и ее мать.

Кроме того, в качестве свидетеля адвокат попросил заслушать Владимира Ульянова, с которым Кузьменко вела записан и обнародован на брифинге разговор о “Град”.

В ходе заседания Добош заявил, что в момент закладки взрывчатки и подрыва автомобиля журналиста Юлия была дома с сыном.

По его словам, 18 июля 2016 года Кузьменко вернулась из Одесской области в Киев. В Одессе она была на отдыхе.

Ночью Кузьменко вместе со своим бывшим мужем поехала в аэропорт встречать сына, который вместе с ее родителями отдыхал в Турции. Самолет прибыл в 2 часа ночи 19 июля. В 5 часов утра семья вернулась домой: в свою квартиру на улице Урловской в Киеве, и они весь день отдыхали.

Утром 20 июля она находилась дома и проводила время с сыном, потому что муж был на работе. Добош подчеркнул, что это все может подтвердить муж.

Кроме того, бывший муж Юлии Кузьменко – Дмитрий Кузьменко рассказал, что был женат на Юлии с 2004 по 2017 год. По его словам, за это время не было ни одного момента, когда он не знал, где она находится.

Он подтвердил, что накануне убийства Шеремета они встречали своего сына, который впервые отдыхал. Также Дмитрий добавил, что в то время у Юлии были проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

После опроса свидетелей и тех, кто хотел взять Кузьменко на поруки судьи ушли в совещательную комнату.

В итоге суд решил оставить меру пресечения без изменений. После зачитывания решения в зале начали скандировать “Ганьба!”.