Суд заочно арестовал экс-президента Украины Виктора Януковича без права на внесение залога по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.

Трансляция заседания велась на Youtube-канале “Судова влада України”.

Адвокаты сбежавшего экс-президента требовали отвода прокурора, а также настаивали на том, чтобы мера пресечения не была избрана в связи с тем, что сроки досудебного расследования истекли. Помимо этого, защита Януковича наставила на явке экс-президента в суд. Все указанные ходатайства были отклонены.

В результате судья Печерского суда Алексей Соколов постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения и заочно арестовать Януковича без права на внесение залога.

“Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога”, — зачитал судья Соколов.