Трансляция заседания велась на Youtube-канале “Судова влада України”.

Адвокаты сбежавшего экс-президента требовали отвода прокурора, а также настаивали на том, чтобы мера пресечения не была избрана в связи с тем, что сроки досудебного расследования истекли. Помимо этого, защита Януковича наставила на явке экс-президента в суд. Все указанные ходатайства были отклонены.

В результате судья Печерского суда Алексей Соколов постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения и заочно арестовать Януковича без права на внесение залога.

“Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога”, — зачитал судья Соколов.

Как сообщалось ранее, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича дает правоохранителям возможность запустить процедуру его экстрадиции.