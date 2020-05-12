Трансляция заседания велась на Youtube-канале “Судова влада України”.
Адвокаты сбежавшего экс-президента требовали отвода прокурора, а также настаивали на том, чтобы мера пресечения не была избрана в связи с тем, что сроки досудебного расследования истекли. Помимо этого, защита Януковича наставила на явке экс-президента в суд. Все указанные ходатайства были отклонены.
В результате судья Печерского суда Алексей Соколов постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения и заочно арестовать Януковича без права на внесение залога.
“Применить в отношении подозреваемого Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога”, — зачитал судья Соколов.
Как сообщалось ранее, 4 мая Печерский суд Киева заочно взял под стражу президента-беглеца Виктора Януковича по делу об узурпации власти.
В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича дает правоохранителям возможность запустить процедуру его экстрадиции.
- Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президента приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Виктор Янукович не выступил в Оболонском райсуде Киева с последним словом якобы из-за проблем со здоровьем.