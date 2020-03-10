Об этом сообщает агентство “Интерфакс Украина”

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания по делу должны были проходить с 9 по 13 марта и продолжиться 23-27 марта. Однако по итогам заседания 10 марта судья огласил перерыв до утра 23 марта.

По информации агенства, перерыв был оглашен после того, как защита одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова — запросила дополнительное время для подготовки к полноценному участию в процессе. В частности, речь шла о подготовке второй сессии заседаний, запланированной на 8 июня текущего года. Отмечается, что нидерландские адвокаты заявили об участии в процессе только январе, а потому не могли полноценно представлять интересы своего подзащитного, как и ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.

Адвокаты родных погибших также заявили, что не имели возможности полноценно принимать участие в слушании в связи с неполным доступом к материалам дела.