Американская юридическая фирма "Джонс Дэй", которая ведет свою деятельность более 200 лет, прославилась тем, что представляла интересы противоречивых личностей. Сейчас компания заявила, что "обеспокоена подрывом избирательной системы" и стала на защиту Трампа.

Об этом сообщает издание The New York Times.

После фактической победы Байдена, юристы “Джонс Дэй” начали подготовку к юридической войне на стороне президента Трампа и Республиканской партии.

Американские юристы уже давно привыкли к воспалительной риторике, безосновательным искам Трампа, отказом платить то, что он должен. Однако на этот раз он потребовал поставить под сомнение результаты выборов в США.

Некоторые адвокаты “Джонс Дэй” обеспокоены тем, что компания выдвигает аргументы, которым не хватает доказательств, и может помочь господину Трампу и его союзникам подорвать целостность американских выборов. Такое мнение высказали девять адвокатов компании на условиях анонимности для защиты своих рабочих мест.

В другой крупной фирме “Портер Райт Моррис и Артур” адвокаты провели внутренние заседание, чтобы выразить подобные беспокойства о работе своей фирмы, связанной с выборами для господина Трампа и Республиканской партии, по словам представителей фирмы. По крайней мере один адвокат уволился в знак протеста.

Уже две юридические фирмы подали по меньшей мере четыре иска, оспаривающих аспекты выборов в Пенсильвании. Дела рассматриваются.

Вечером в понедельник кампания Трампа подала иск в федеральный суд штата Пенсильвания против государственного секретаря и ряда окружных избирательных комиссий. В иске, поданном адвокатами “Портера Райта”, утверждалось, что в штате были “нарушения” при голосовании.

Кампания Трампа активно собирает деньги для судебных процессов, но пока неизвестно, какая именно юридическая компания будет заниматься этими вопросами.

Юристы “Джонс Дэй” были постоянными юридическими консультантами президента. В 2016 году адвокат компании Дональд Ф. Мак-Ган выступил его внешним адвокатом в столкновениях при пересчете в критических штатах. Позже господин Мак-Ган стал советником Белого дома Трампа, после чего вернулся в компанию “Джонс Дэй”.

Однако тогда юристы компании были против тесного сотрудничества с Трампом. Тогда ситуация завершилась успехом для обеих сторон, но не прошла мимо репутации “Джонс Дэй”. В конце прошлой недели напротив офиса компании в Сан-Франциско появилась надпись “Джонс Дэй, уберите руки от наших бюллетеней”.

Во время президентства Трампа “Джонс Дэй” участвовал в около 20 судебных процессах с участием господина Трампа, его кампании или Республиканской партии, а также работал для кампании Трампа относительно вмешательства России в выборы 2016 года.

Работа была прибыльной. С 2015 года “Джонс Дэй” получил более 20 млгн долларов США от кампаний Трампа, политических групп, связанных с ним и Республиканским национальным комитетом, согласно федеральным записям. Адвокаты сказали, что это малая часть общего дохода фирмы.

Кроме Мак-Гана, в администрацию Трампа присоединились несколько других партнеров фирмы. Ноэль Франциско стал первым генеральным адвокатом Трампа. Эрик Дрейбанд – помощник генерального прокурора Министерства юстиции.

“Зажигательная риторика президента подрывает утверждение о том, что республиканцы стремятся просто придерживаться законодательных гарантий, необходимых для подтверждения достоверности результатов”, – написал Бенджамин Л. Гинзберг, многолетний адвокат по вопросам республиканских выборов, который покинул “Джонс Дэй” в августе.

Двое адвокатов компании заявили, что сталкивались с непониманием и травлей с людьми и в социальных сетях из-за сотрудничества с Трампом. Немало адвокатов “Джонс Дэй” уверены, что работа на Трампа подорвет репутацию фирмы.

В этом году компания получила 4 млн долларов от Трампа и связанных с ним людей и фирм.

Однако в фирме уверены, что адвокаты должны продолжать защищать своих постоянных клиентов, несмотря на непонимание со стороны коллег и части общества.

За прошедшую неделю компания “Портер Райт” подала несколько исков в Пенсильвании, пытаясь пробить дыры в надежности результатов выборов, в частности, от имени кампании Трампа. В этом году компания получила как минимум $ 727 000 гонораров от кампании Трампа и связанных с ним компаний.

Летом адвокаты этой компании забеспокоились, что они будут защищать интересы Трампа. Об этом рассказали трое адвокатов. Один юрист заявил, что обеспокоен тем, что фирму могут попросить попробовать оттянуть выборы. Другой сказал, что он уволился в ответ на решение представлять господина Трампа в Пенсильвании.

“Портер Райт имеет давнюю историю представительства кандидатов, политических партий, групп интересов и частных лиц на местном, штатном и федеральном уровнях по обе стороны, и как юридическая фирма будет продолжать это делать”, – заявил Роберт Дж. Таннус, управляющий партнер фирмы.