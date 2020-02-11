Адвокат подозреваемого в деле Шеремета Андрея Антоненко Станислав Кулик считает, что свидетеля с ложным алиби для его подзащитного подослала прокуратура.

Об этом сообщает “24 канал”.

Уточняется, что 13 декабря “приятель” Антоненко Ермилов заявил в телевизионном эфире, что подозреваемый находился у него дома в день убийства Павла Шеремета. Это алиби было позднее опровергнуто полицией, а свидетель сказал, что ошибся.

“Свидетеля с ложным алиби для Антоненко подослала прокуратура. Свидетель на допросе 13 января сообщил следственным органам, что советовался относительно предоставления информации полиции с заместителем Генерального прокурора Виктором Чумаком. А потом тот же Чумак продлил срок досудебного расследования еще на 4 месяца, когда другие отказывались продолжать. Думаю, свидетель не мог напрямую откровенно говорить, что его подослала прокуратура. Но ведь не может быть аж такое совпадение”, – считает адвокат Кулик.

При этом в стенограмме допроса есть доказательства слов адвоката по поводу того, что Ермилов советовался с Чумаком.

“Много журналистов контактировали и я так отказывался, пока я не проконсультировался с Виктором Чумаком, что мне делать, куда идти. Ну, он посоветовал идти к следователю и давать (показания – ред.), но я решил, что надо это заявить. Чтобы не было потом, что молчал несколько дней, потом появился, чтобы не было потом никаких инцидентов”, – говорил Ермилов.

Сам заместитель Генерального прокурора отказался от комментария.

Адвокат Кулик подчеркивает, что ложные показания свидетеля сыграли определенную роль в деле, поэтому Виктор Чумак и продлил срок досудебного расследования еще на четыре месяца.

“Какие основания для продления? Якобы наличие рисков, что Антоненко будет скрываться, влиять на свидетелей – искать таких, как Ермилов, уничтожать доказательства и прочее. Но не должны быть доказательства того, что он не будет этого делать. Должны быть доказательства того, что он будет это делать, но их нет. К тому же Антоненко имеет прочные социальные связи, место учебы, место работы (службы), собственное жилье и положительную репутацию. Поэтому он не может все бросить и скрываться”, – говорит адвокат.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.