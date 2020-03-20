Если бы в Китае ввели карантин после первых случаев заражения коронавирусом, то последующих случаев заражения было бы на 95% меньше.

Об этом идет речи в материале “Для победы над коронавирусом нужна жесткая рука? Нет. Три доказательства”.

Официально карантин в Ухане было введено 23 января.

При этом, китайские медики в отчете указали, что первый заболевший коронавирусом был в стране еще до 1 декабря. Таким образом, месяц местные власти делали вид, что ничего не происходит, а вирус не передается от человека к человеку.

Согласно компьютерному моделированию Университета Саутгемптона (Британия), если бы Китай не ввел “драконовские меры по сдерживанию COVID-19” изначально, то в конце февраля в стране было бы не 114 тысяч инфицированных коронавирусом, а 7,6 миллионов – в 67 раз больше.

Аналогичное моделирование показывает, что если бы правительство ввело аналогичные меры на неделю раньше, то больных было бы на две трети меньше. Если бы на три недели раньше – инфицированных было бы на 95 % меньше.

“Это настолько меньше, что пандемии, скорее всего, удалось бы избежать. Если бы кто-то признал, что проблема существует, еще до распространения инфекции. Если бы медикам не закрывали рты. Если бы существовали свободные СМИ и общественные организации”, – сказано в материале.

Но этого в Китае нет, но есть “сильная рука”. В то же время, когда Китай уже через месяц вернется к нормальной и привычной жизни, весь мир будет продолжать “сидеть дома”.