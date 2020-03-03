Таможенник, который на границе осматривал автомобиль украинца, заболевшего коронавирусом COVID-19, находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Как сообщалось ранее, 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболел житель Черновицкой области, который накануне вместе с женой посещал Италию.

Сотрудник таможни, который осматривал авто заболевшего украинца, теперь находится в самоизоляции под наблюдением врачей.

“Инспектор пункта пропуска “Порубное”, который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирус, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания. Однако, для минимизации возможных рисков, будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель”, — говорится в сообщении.