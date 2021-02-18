Об этом сообщает американский телеканал CNN.
18 февраля в Сети всплыли фотографии, на которых можно увидеть сенатора с семьей в аэропорту и на борту самолета, направляющегося в Канкун — прибрежный город и всемирно известный курорт в самом восточном штате Мексики.
Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0
— Mauricio (@catchupwithit) February 18, 2021
Долгое время СМИ не могли получить подтверждений того, что Круз действительно оставил штат в то время, как большая численность населения все еще страдает от последствий небывалой непогоды. Первыми эту информацию подтвердили Fox News и AP, однако они не указывали источники информации. К тому же в течение всего дня сенатор молчал в соцсетях.
Впоследствии Круз подтвердил, что отправился в путешествие, однако заверил, что сделал это по просьбе дочерей.
“Из-за того, что обучение отменили на неделю, наши девочки попросили отправиться в путешествие с друзьями. Я хотел быть хорошим отцом и прилетел с ними вчера вечером, а сегодня улетаю обратно”, — сказал он CNN.
Он заверил, что во время путешествия продолжил работать над урегулированием ситуации в штате.
“Мы с моими сотрудниками постоянно общаемся с руководителями штата и местными властями, чтобы разобраться в том, что произошло в Техасе. Мы хотим, чтобы электро- и водоснабжения восстановили, в домах стало тепло. Моя команда и я продолжим использовать все наши ресурсы и держать техасцев в курсе”, — убеждает республиканец.
Несмотря на это, Круз получил немало критики как со стороны общества, так и со стороны коллег. В частности, республиканца публично раскритиковал член Палаты представителей Техаса, демократ Джин Ву.
“Догадайтесь, какой американский сенатор из Техаса полетел в Канкун, пока штат замерзал до смерти”, — написал он.
Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR
— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021
- Напомним, мощная снежная буря накрыла США. Рекордные осадки зафиксировали даже в южных штатах. Миллионы американцев остались без электроэнергии, отопления и водоснабжения.
- Мэр Колорадо-Сити (штат Техас, США) Тим Бойд заявил в соцсетях, что в обязанности местных властей не входит поддержка жителей после снежной бури и отключения электроэнергии. Из-за скандала, который разгорелся после этого заявления, он ушел в отставку.