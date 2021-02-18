В то время как Техас все еще борется с последствиями непогоды, сенатор-республиканец от штата Тед Круз отправился на курорт.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

18 февраля в Сети всплыли фотографии, на которых можно увидеть сенатора с семьей в аэропорту и на борту самолета, направляющегося в Канкун — прибрежный город и всемирно известный курорт в самом восточном штате Мексики.

Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0 — Mauricio (@catchupwithit) February 18, 2021

Долгое время СМИ не могли получить подтверждений того, что Круз действительно оставил штат в то время, как большая численность населения все еще страдает от последствий небывалой непогоды. Первыми эту информацию подтвердили Fox News и AP, однако они не указывали источники информации. К тому же в течение всего дня сенатор молчал в соцсетях.

Впоследствии Круз подтвердил, что отправился в путешествие, однако заверил, что сделал это по просьбе дочерей.

“Из-за того, что обучение отменили на неделю, наши девочки попросили отправиться в путешествие с друзьями. Я хотел быть хорошим отцом и прилетел с ними вчера вечером, а сегодня улетаю обратно”, — сказал он CNN.

Он заверил, что во время путешествия продолжил работать над урегулированием ситуации в штате.

“Мы с моими сотрудниками постоянно общаемся с руководителями штата и местными властями, чтобы разобраться в том, что произошло в Техасе. Мы хотим, чтобы электро- и водоснабжения восстановили, в домах стало тепло. Моя команда и я продолжим использовать все наши ресурсы и держать техасцев в курсе”, — убеждает республиканец.

Несмотря на это, Круз получил немало критики как со стороны общества, так и со стороны коллег. В частности, республиканца публично раскритиковал член Палаты представителей Техаса, демократ Джин Ву.

“Догадайтесь, какой американский сенатор из Техаса полетел в Канкун, пока штат замерзал до смерти”, — написал он.