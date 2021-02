Об этом сообщает американский телеканал CNN.

18 февраля в Сети всплыли фотографии, на которых можно увидеть сенатора с семьей в аэропорту и на борту самолета, направляющегося в Канкун — прибрежный город и всемирно известный курорт в самом восточном штате Мексики.

Ted Cruz fleeing Texas to Cancún while 60% of the people has no access to electricity and running water! @ProjectLincoln pic.twitter.com/LnyulqaTu0

Долгое время СМИ не могли получить подтверждений того, что Круз действительно оставил штат в то время, как большая численность населения все еще страдает от последствий небывалой непогоды. Первыми эту информацию подтвердили Fox News и AP, однако они не указывали источники информации. К тому же в течение всего дня сенатор молчал в соцсетях.

Впоследствии Круз подтвердил, что отправился в путешествие, однако заверил, что сделал это по просьбе дочерей.

Он заверил, что во время путешествия продолжил работать над урегулированием ситуации в штате.

Несмотря на это, Круз получил немало критики как со стороны общества, так и со стороны коллег. В частности, республиканца публично раскритиковал член Палаты представителей Техаса, демократ Джин Ву.

Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR

— Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021