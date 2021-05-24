Теорія змови QAnon набирає популярності серед вірян - найбільше їх серед євангелістів. Про це повідомляє консервативний Американський інститут підприємництва (American Enterprise Institute).

Про це повідомляє телеканал CNN.

Коли пастор Джеймс Кендалл вийшов на сцену для проповіді в своїй маленькій церкві в Мадері, штат Каліфорнія, він знав, що його сьогоднішні слова будуть відрізнятися від звичайної проповіді. Він бачив кілька тривожних повідомлень у Facebook від членів своєї громади.

QAnon і християнство йдуть паралельними шляхами

QAnon – це віртуальний культ, що зародився у 2017 році на політичному форумі 4chan. Теорія змови пов’язана з дописами анонімного користувача з ніком Q. Перший його допис був присвячений нібито арешту Гіларі Клінтон, який мав відбутися 20 жовтня 2017 року і який мали проводити Збройні сили США і Національна гвардія.

Відтоді анонім написав тисячі дописів, зміст яких зводиться до того, що він, Q, входить до глибоко засекреченого кола радників президента Трампа, які мають на меті виконати певний грандіозний план і донести інформацію про нього громадськості.

План полягає у тому, що Трамп має викрити масштабну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої нібито залучені лідери Демократичної партії та деякі знаменитості, які до того ж поклоняються Сатані (так звана “глибока держава”). В рамках виконання плану нібито мають відбутися масові арешти причетних.

Грандіозну змову педофілів, до якої нібито причетні Гілларі та Білл Клінтонів, Барак Обама, Джордж Сорос, Ротшильди, члени саудівської королівської сім’ї та чимало інших відомих осіб нібито мав намір розслідувати спецпрокурор Роберт Мюллер, а офіційна тема його розслідування (можливе втручання у вибори, яке призвело до обрання Трампа) — лише прикриття.

На підтвердження своїх слів Q неодноразово публікував різні “докази” — фото з літака Трампа чи анонси його майбутніх дописів.

Тактика донесення інформації від Q заснована на багатьох темах християнства.

Як писав Деніел Берк, колишній редактор відділу релігії CNN: “Відповідно до релігійних поглядів QAnon, Q – постмодерністський пророк, “Q drops” (його повідомлення) – це священні тексти, а Трамп – месіанська фігура, яка накличе “Бурю” – “апокаліптичне одкровення, що викриває злодіїв”.

Пастор Кендалл сказав, що дві системи переконань “йдуть паралельними шляхами”.

Згідно з дослідженням Американського інституту підприємництва, наприклад, 27% білих євангелістів стверджують, що ідея про те, що Дональд Трамп бореться з групою педофілів в основному або повністю вірна.

“Біблійне вчення говорить, що є Бог, який контролює весь світ. І одного разу Ісус повернеться, він буде судити нечестивих”, – сказав Кендалл у проповіді.

Що стосується QAnon, то “є Q, який знає все, і Дональд Трамп повернеться і засудить нечестивих, встановить своє правління, а його послідовники будуть жити в своїй маленькій Утопії … Християн легко змусити повірити в це [в QAnon], тому що вони вже мають схожу систему переконань”.

Пастор Кендалл бачив такі повідомлення від вірян у своїй стрічці на Facebook.

Члени його євангельської церкви писали, що, хоча Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів, його інавгурація якимось чином буде зірвана. 20 січня Дональд Трамп якимось чином повернеться і знову стане президентом.

Наприклад, пастор Бен Марш з Вінстон-Салема, штат Північна Кароліна, також бачив схожі повідомлення в Інтернеті.

“Я бачив, як люди, найчастіше мимоволі ділилися дезінформацією, що йде від QAnon або Q-схожого джерела”, – сказав Марш CNN Business.

Пастори, що проповідують теорію змови

Але не тільки паства вразлива. Теорії змови проповідують і деякі християнські пастори.

Пастор Джо Педік з Хантінгтон-Біч, Каліфорнія, розповів про популярні теорії змови навколо інавгурації Джо Байдена.

“Мені кажуть, що до 20-го числа повинно статися щось непередбачуване. Імовірно, вони спробують заарештувати безліч людей, які причетні до корупції”, – сказав він під час проповіді 10 січня.

У Маунт-Джульєт, штат Теннессі, пастор Грег Локк назвав Джо Байдена “фальшивим президентом”, який вкрав результати виборів, і сказав, що COVID-19 не є “справжньою” пандемією. Оточення Локка каже, що він не теоретик змови, а “реаліст”.

Пастор Маріо Мурільо сказав: “Навколо Джо Байдена знаходиться демонічна перешкода захисту” – тема, популярна серед прихильників теорії змови.

А під час служби в липні минулого року в церкві Rock Urban Church в Ґрандвіллі, штат Мічиган, показали дискредитоване відео, яке популяризує теорії змови QAnon.

“Країну роздирає найбільший політичний обман і скоординована кампанія дезінформації в ЗМІ, яку ви знаєте це як COVID-19”, – йдеться у відео.

За словами Кендалла, ці пастори, що проповідують теорію змови, самі були “обмануті”. Він категорично заявив, що християнство несумісне з QAnon.

“Істинне християнство полягає в тому, що Ісус Христос – наша остання надія, а не Q, не Дональд Трамп або будь-яка інша людина”, – сказав Кендалл.

Теорії змови розрізняються за ступенем шкоди

У той час як віра в снігову людину, наприклад, зазвичай не пов’язана з насильством або агресією, ФБР попередило, що прихильники QAnon несуть в собі загрозу внутрішнього тероризму.

“Теорії змови маргіналів повністю або частково мотивують внутрішніх екстремістів на вчинення злочинних, а іноді і насильницьких дій”.

Джеруша Дюфорд, онука покійного відомого євангеліста Біллі Грема, заявила, що QAnon пов’язаний з рухом, відомим як християнський націоналізм. Християнський націоналізм – рух, який прагне оголосити Америку християнською нацією.

Дюфорд разом з більш ніж 200 іншими відомими євангелістами підписала лист, що засуджує християнський націоналізм і роль, яку він зіграв у нападі на Капітолій на початку січня 2021 року.

“Термін” християнський націоналізм “сам по собі іронічний, бо в націоналізмі немає нічого християнського”, – сказала Дюфорд в інтерв’ю CNN Business.

Пастор Кендалл говорить, що намагався говорити з членами своєї церкви щодо брехливості теорії QAnon, але це їм не зайшло.

“Найчастіше вони не готові почути мою точку зору або пояснення. Біблія говорить нам, що в церкві завжди будуть лжевчителі. Моя робота як пастора – захищати овець від вовків і не просто вказувати їм на істину, а й попереджати їх, коли ці лжевчителі приходять” , – сказав Кендалл.

Раніше #Букви розповідали, що в рамках зусиль з “відвоювання перемоги” Трамп вдавався до розпалювання теорій змови, тиску на чиновників, а також до того, що ЗМІ тепер називають “знущанням з судової системи”.

Конспірологічні ідеї про “крадіжку” виборів активно поширювали прихильники теорії змови QAnon (на підтримку яких, до слова, Трамп навіть висловлювався публічно).

У травні 2019 ФБР публічно попереджало, що теорії змови на кшталт QAnon можуть “дуже ймовірно” мотивуватимуть злочинну та часом насильницьку діяльність. Також QAnon був названий ФБР потенційним підбурювачем до внутрішнього тероризму.

Примітно, що саме послідовники QAnon були представлені на масштабних мітингах проти результатів виборів. Ці протести були пов’язані з численними сценами насильства. Протести 6 січня не стали винятком.

Про те, як кампанія Трампа використовувала QAnon для переобрання президента — в матеріалі.