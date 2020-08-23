Китайское видеоприложение TikTok подает в суд, чтобы оспорить запрет, введенный президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Распоряжение Трампа вводит с середины сентября запрет на транзакции с владельцем TikTok ByteDance.

Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что компания может передать данные об американских пользователях правительству Китая, а ByteDance это отрицает.

Приложением пользуется 80 миллионов американцев.

TikTok заявляет, что почти год пытался найти компромисс с администрацией Трампа.

“Чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и пользователям относятся справедливо, у нас нет другого выбора, кроме как оспорить постановление через суд”, – сказал представитель компании.

Судебный процесс начнется на следующей неделе.

В пятницу группа американцев китайского происхождения подала отдельный иск против аналогичного запрета президента на приложение для социальных сетей WeChat, которое принадлежит китайской фирме Tencent.

По словам Трампа, рост числа мобильных приложений, разрабатываемых китайскими фирмами и принадлежащих им, “угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов”.

“Этот сбор данных даст коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев”, – говорится в указе Трампа.

TikTok заявляет, что никогда не передавал властям Китая данные пользователей из США.

Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.