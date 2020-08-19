Американский президент Дональд Трамп заявил, что социальную сеть ТikТok может приобрести компания Oracle.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что Oracle – “хорошая компания”, которая может купить приложение TikTok.

В Oracle ранее провели предварительные переговоры с ByteDance, собственником TikTok. Речь идет о покупке приложения, покрывающего территорию США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.

Трамп считает, что TikTok сотрудничает со спецслужбами Китая и может угрожать национальной безопасности США.

Отмечалось, что возможность приобретения TikTok рассматривают компании Microsoft и Twitter.

Теперь же СМИ сообщают об еще одном потенциальном покупателе в лице корпорации Oracle.

Как пишет агентство Bloomberg, соучредитель Oracle Ларри Эллисон – один из немногих магнатов Кремниевой долины, открыто поддерживающих Трампа. В феврале миллиардер организовал в своем имении сбор средств для президента США.

Oracle – второй по величине производитель программного обеспечения в мире.

Компания, стоимость которой оценивается в $166 млрд, владеет значительным объемом свободных средств, чтобы позволить себе покупку TikTok (которое оценивают в 20—50 млрд долларов).