Об этом сообщает Reuters.
Трамп отметил, что Oracle – “хорошая компания”, которая может купить приложение TikTok.
В Oracle ранее провели предварительные переговоры с ByteDance, собственником TikTok. Речь идет о покупке приложения, покрывающего территорию США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.
Трамп считает, что TikTok сотрудничает со спецслужбами Китая и может угрожать национальной безопасности США.
Отмечалось, что возможность приобретения TikTok рассматривают компании Microsoft и Twitter.
Теперь же СМИ сообщают об еще одном потенциальном покупателе в лице корпорации Oracle.
Как пишет агентство Bloomberg, соучредитель Oracle Ларри Эллисон – один из немногих магнатов Кремниевой долины, открыто поддерживающих Трампа. В феврале миллиардер организовал в своем имении сбор средств для президента США.
Oracle – второй по величине производитель программного обеспечения в мире.
Компания, стоимость которой оценивается в $166 млрд, владеет значительным объемом свободных средств, чтобы позволить себе покупку TikTok (которое оценивают в 20—50 млрд долларов).
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что приложение TikTok в стране запретят, но этого можно будет избежать, если китайская компания-разработчик передаст все права США.
- Как писало издание Wall Street Journal, посредством социальной сети TikTok на протяжении 15 месяцев собирались МАС-адреса пользователей, у которых были смартфоны на операционной системе Android от Google.