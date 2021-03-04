Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила инициирует "волеизъявление по ключевым для страны вопросам", как только президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме.

Об этом она заявила сегодня во время брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

На такой референдум Тимошенко хотела бы вынести 5 вопросов: о рынке сельскохозяйственной земли; легализации игорного бизнеса; легализации медицинского каннабиса; о продаже стратегической собственности; о тарифах.

“Мы знаем, что согласно принятому закону о народовластии, очень сложно провести референдум. Но мы сделаем все, чтобы люди смогли провести референдум по 5 вопросам: “нет” продаже сельскохозяйственной земли, легализации игорного бизнеса и марихуаны, распродаже стратегической собственности… Обязательно будет вопрос по тарифам – нужно вернуться к модели 2014 года и продавать людям украинский газ по украинским ценам”, – отметила Тимошенко.

Она заверила, что ее партия поможет собрать необходимые подписи для организации подобного референдума.

Кроме того, Тимошенко напомнила, что ее команда собирает подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады относительно вопроса тарифов.

По ее словам, подписи под инициативой о созыве такой сессии поставили 92 нардепа – от “Батькивщины”, “Голоса”, “Европейской Солидарности”, группы “Довира” и “ОПЗЖ” (всего же нужно 150 подписей). При этом ни одной подписи пока не поставили депутаты от фракции “Слуги народа”.

“Главный вопрос для монобольшинства – решить, кто будет собирать взятки от раздачи лицензий на открытие игорного бизнеса. А вместо обещанных 4 млрд гривен поступлений в бюджет, они снимают налоги с него. Неплохо было бы НАБУ выяснить, кто стоит за этими законами”, – заявила Тимошенко.