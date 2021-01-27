ВО "Батькивщина" планирует инициировать проведение референдумов по пяти вопросам, среди которых – легализация медицинского каннабиса и продажа земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявила, выступая сегодня с трибуны Верховной Рады, лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент #Букв.

Она прокомментировала принятый вчера в ВР президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

По словам Тимошенко, согласно этому документу “обычные люди в стране никакого референдума провести не смогут”, поскольку “там бюрократические процедуры такие, что не позволят людям это сделать”.

В связи с этим Тимошенко анонсировала организацию “референдумов”.

“Мы инициируем вместе с народом проведение референдумов по пяти вопросам: 1) украинский газ и атомную электроэнергию с 30% рентабельностью отдать гражданам Украины; 2) вопрос земли – нет продаже сельскохозяйственной земли; 3) нет продаже стратегической собственности (наших газопроводов, железной дороги, “Укрпочты” и т.п.); 4) о марихуане – мы спросим у людей, готовы ли они легализовать достаточно тяжелый наркотик в Украине; 5) об игорном бизнесе (против легализации такого бизнеса, – ред.)… Поэтому хоть и плохой закон о референдуме принят, но мы, как пробойная сила, будем добиваться референдума по пяти вопросам”, – подчеркнула Тимошенко.

Она призвала присоединиться к инициативе другие политсилы.