Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом 62 % респондентов высказались бы против.

“Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения происходил в ближайшее воскресенье, 15 % украинцев проголосовали бы на референдуме “за” рынок земли, 62 % – “против”, еще 18 % не принимали бы участия в голосовании”, – отмечается в результатах исследования.

Также указано, что в течение ноября 2019-го – февраля 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: 22 % в ноябре, 19 % – в декабре, 15 % – в феврале.

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 3 %.