О самоизоляции Фаворов сообщил в своем видеообращении в Facebook.

Он уточнил, что самоизолировался согласно рекомендациям и внутренним протоколам НАК “Нафтогаз”.

“Примерно неделю назад у меня был кашель, небольшая температура 37,5. Согласно рекомендациям и внутренним протоколам НАК “Нафтогаз”, я самоизолировался. Сижу дома, минимизирую контакт, чувствую себя прекрасно. Планирую еще неделю так просидеть до того момента, когда все вопросы будут сняты”, – заявил Фаворов.

Друзья, у меня все хорошо. Чувствую себя отлично. Температура 36.6. Кашля нет. Только скучно. Не переживайте. И всем домой. Спасибо! Опубліковано Андреєм Фаворовим Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

В то же время в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины” добавили, что окончательные результаты анализов Фаворова будут готовы на следующей неделе, на самоизоляции он будет оставаться до 27 марта.

“Директор дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов находится на домашнем карантине с пятницы, 13 марта. Именно в этот день у него поднялась температура и появился кашель. Андрей сдал анализ и ожидает получить результат в начале следующей недели. Финального результата, который бы подтверждал или опровергал наличие антител к коронавирусу, пока нет. Мы сообщим о результате, когда он будет готов”, – отметили в НАК.

Ранее в эфире российской радиостанции “Эхо Москвы” отец топ-менеджера “Нафтогаза” Михаил Фаворов сообщил, что его сын заразился коронавирусом. По его словам, заразилась якобы также жена Андрея Фаворова – основательница компании Magonova & Partners Анастасия Магонова. Однако впоследствии в своем Facebook Михаил Фаворов назвал свое заявление “предположением”.

“Тут надо уточнить. Я думаю! (это мое предположение), что он переболел, переболел легко и теперь про-иммунизировался. Естественно я считаю, что жена Андрея разделила с ним инфекцию, которой он болел. В интервью, я не очень фокусировался на даты и результаты тестов, потому, что для меня было важно показать, каким “нормальным” спокойным отношением к болезни должна быть реакция в случае появления болезни в семье или у знакомых… Андрей и Настя здоровы, они не могут быть источником инфекции!”, – написал он.