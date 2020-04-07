Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.
Трамп заявил, что принял такое решение после того, как узнал, что состояние его коллеги ухудшилось.
“Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг… Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. И они уже отбыли в Лондон… Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше”, – сказал Трамп.
Трамп только сказал, что речь идет о “сложном, инновационном методе” лечения.
Президент Владимир Зеленский в Twitter пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса Джонсону побороть болезнь.
“Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье”, – написал он.
Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020
- Накануне в Великобритании от коронавируса COVID-19 умерло максимальное количество людей за сутки с начала пандемии.
- 27 марта стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства самоизолировался у себя дома на Даунинг-стрит.
- 5 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.