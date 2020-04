Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп заявил, что принял такое решение после того, как узнал, что состояние его коллеги ухудшилось.

“Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг… Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. И они уже отбыли в Лондон… Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше”, – сказал Трамп.

Трамп только сказал, что речь идет о “сложном, инновационном методе” лечения.

Президент Владимир Зеленский в Twitter пожелал госпитализированному в реанимацию из-за коронавируса Джонсону побороть болезнь.

“Вместе со всеми британцами желаем Борису Джонсону бороться и победить, молимся за его здоровье”, – написал он.

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health

