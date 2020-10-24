Об этом сообщает издание The Washington Post.
Трамп голосовал в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) на участке, расположенном в главной библиотеке города. В прошлом году президент США сменил свою прописку – с Нью-Йорка на резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает агентство АР.
К журналистам американский лидер вышел в защитной маске, однако при общении со СМИ ее снял.
Политик сообщил, что отдал свой голос за “парня по имени Трамп”.
“Это было очень безопасное голосование, гораздо более безопасное, чем когда вы отправляете бюллетень (по почте, – ред.), я могу вам это сказать. Все было идеально, очень строго, по правилам; когда вы отправляете свой бюллетень, этого не может быть никогда”, – отметил Трамп, тем самым повторив свое утверждение, что голосование по почте небезопасно.
Ранее президент США неоднократно заявлял, что такое голосование на выборах является угрозой. Тема голосования по почте сейчас актуальна в США: ее сторонники считают, что это оптимальный вариант в условиях эпидемии коронавируса COVID-19.
Ожидается, что Трамп проведет в субботу предвыборные митинги в Северной Каролине, Огайо и Висконсине.
Досрочное голосование стартовало во Флориде в понедельник.
В данный момент в США досрочно проголосовали уже более 50 млн избирателей.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. За президентское кресло будут бороться действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.
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