С официальной страницы президента США Дональда Трампа в Facebook распространили рекламное объявление, на котором фотография с Революции достоинства иллюстрирует слово "хаос и насилие".

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 21 июля, с официальной страницы президента США Дональда Трампа в Facebook были опубликованы предвыборные рекламные посты со слоганом “Общественная безопасность или хаос и насилие”.

При этом в качестве иллюстрации “порядка” было использовано фото Дональда Трампа, который общается с правоохранителями в спокойной обстановке. “Хаос” иллюстрирует изображение протестующих, окруживших лежащего на земле полицейского.

Реверсивный поиск изображения справа показывает, что это фото было сделано 18 февраля в 2014 году в Киеве. На снимке участники Революции Достоинства пытаются вырвать палку из рук полицейского. Автор фото — некий Мстислав Чернов. Он опубликовал снимок спустя год после событий на Википедии.

О том, что снимок не имеет отношения к США, свидетельствуют и шевроны на форме полицейского с надписью “Внутренние войса Украины”. ВВУ — воинское формирование с правоохранительными функциями, входившее в систему Министерства внутренних дел Украины и существовавшее с 11 января 2000 года по 12 марта 2014 года.

Рекламные объявления Трампа, в которых было использовано фото из Украины, были опубликовано в трех вариантах, которые отличались сопровождающим текстом:

“Помогите обеспечить, чтобы ценности пролайф (движение против абортов — ред.) были представлены в Вашингтоне еще четыре года. Присоединяйтесь к движению сегодня и обеспечьте, чтобы религиозные свободы оставались главным приоритетом!”

“Евангелисты за Трампа готовы помочь переизбрать президента Дональда Дж. Трампа. Присоединяйтесь к движению сегодня и обеспечьте, чтобы религиозные свободы оставались главным приоритетом”.

“Президент Трамп никогда не прекращал выполнять свои обещания: защитить нерожденного, защитить религиозную свободу и обеспечивать равное отношение ко всем конфессиям, ставить Америку в приоритет, принимая каждое свое решение”.

Данные “Библиотеки рекламы” Facebook свидетельствуют о том, что каждое из этих объявлений могли посмотреть до 1 млн человек. Больше всего просмотров — от пользователей старше 55 лет, проживающих в Пенсильвании, Флориде и Огайо.