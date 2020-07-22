Об этом сообщают #Буквы.
Во вторник, 21 июля, с официальной страницы президента США Дональда Трампа в Facebook были опубликованы предвыборные рекламные посты со слоганом “Общественная безопасность или хаос и насилие”.
При этом в качестве иллюстрации “порядка” было использовано фото Дональда Трампа, который общается с правоохранителями в спокойной обстановке. “Хаос” иллюстрирует изображение протестующих, окруживших лежащего на земле полицейского.
Реверсивный поиск изображения справа показывает, что это фото было сделано 18 февраля в 2014 году в Киеве. На снимке участники Революции Достоинства пытаются вырвать палку из рук полицейского. Автор фото — некий Мстислав Чернов. Он опубликовал снимок спустя год после событий на Википедии.
О том, что снимок не имеет отношения к США, свидетельствуют и шевроны на форме полицейского с надписью “Внутренние войса Украины”. ВВУ — воинское формирование с правоохранительными функциями, входившее в систему Министерства внутренних дел Украины и существовавшее с 11 января 2000 года по 12 марта 2014 года.
Рекламные объявления Трампа, в которых было использовано фото из Украины, были опубликовано в трех вариантах, которые отличались сопровождающим текстом:
- “Помогите обеспечить, чтобы ценности пролайф (движение против абортов — ред.) были представлены в Вашингтоне еще четыре года. Присоединяйтесь к движению сегодня и обеспечьте, чтобы религиозные свободы оставались главным приоритетом!”
- “Евангелисты за Трампа готовы помочь переизбрать президента Дональда Дж. Трампа. Присоединяйтесь к движению сегодня и обеспечьте, чтобы религиозные свободы оставались главным приоритетом”.
- “Президент Трамп никогда не прекращал выполнять свои обещания: защитить нерожденного, защитить религиозную свободу и обеспечивать равное отношение ко всем конфессиям, ставить Америку в приоритет, принимая каждое свое решение”.
Данные “Библиотеки рекламы” Facebook свидетельствуют о том, что каждое из этих объявлений могли посмотреть до 1 млн человек. Больше всего просмотров — от пользователей старше 55 лет, проживающих в Пенсильвании, Флориде и Огайо.
- Ранее соцсеть Twitter удалила предвыборное видео президента США Дональда Трампа из-за использования в ней песни In the End американской рок-группы Linkin Park.
- В июле, за три месяца до выборов, президент США Дональд Трамп принял решение сменить руководителя предвыборного штаба Брэда Парскейла.
- По данным опросов, рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составляет 55%. Это на 15% больше рейтинга Трампа.