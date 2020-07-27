В Портленде, штат Орегон, сотрудники федеральных правоохранительных органов без опознавательных знаков разогнали массовый протест против расизма, хотя сопротивления они почти не встретили. Такие сцены можно увидеть в авторитарных странах, но не в Америке.

Об этом пишет телеканал CNN.

Оказывается, что среди множества офицеров, не имеющих именных значков, было много сотрудников министерства внутренней безопасности, созданного после 11 сентября главным образом для борьбы с терроризмом. Более конкретно, сотрудники были из департамента таможенного и пограничного агентства, которое должно “защищать границы Америки” от опасных людей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл протестующих против расизма в стране “террористами”. Кроме того, Трамп обещал “перебросить” свои подразделения военизированного типа из Портленда в другие города, управляемые демократами, пишет CNN.

В письме, адресованном департаментам юстиции и национальной безопасности, члены Конгресса Орегона Джеффри Меркли, Рон Виден, Сюзанна Бомамичи и Эрл Блюменауэр обрушились на Трампа после силового разгона в Портленде, сравнивая действия офицеров, заталкивающих протестующих во внедорожники без опознавательных знаков, с тактикой, используемой в авторитарных странах.

“Эта тактика включает в себя привлечение (к разгону) федеральных агентов без опознавательных знаков для того, чтобы избежать прозрачности и подотчетности, задержание людей с улицы без видимой причины и использование потенциально смертельных боеприпасов для нанесения вреда мирным демонстрантам. Эти действия вышли из-под контроля. Они они более отражают тактику правительства во главе с диктатором, а не правительства нашей конституционно-демократической республики”, – написали они.

Например, в Египте антиправительственные протесты запрещены, насильственные исчезновения не редкость. В прошлом году на немногочисленных демонстрациях, призывающих к отставке президента Абдель Фаттах эль-Сиси, силовики задержали тысячи человек.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что более 100 задержанных были моложе 17 лет, десятки из которых были обвинены в членстве в террористических организациях.

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто называет антиправительственных демонстрантов террористами. Многие сидят в тюрьмах – журналисты, правозащитники, ученые.

В Гонконге 23-летний продемократический демонстрант стал первым, против которого будет направлено новое китайское законодательство о национальной безопасности. Тонг Юн-кита обвинили в террористической деятельности, так как он въехал мотоциклом в группу полицейских.

Китай также “бореться с терроризмом” и вне протестов. Например, китайские власти использовали сепаратистское движение и вспышки насилия в автономном регионе Синьцзян, чтобы оправдать задержание более 1 миллиона человек из групп мусульманских меньшинств в “трудовых лагерях”.

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Что касается Трампа, то его призывы обозначить “Антифа” как террористическую организацию показывает, что у него есть аппетит к новым антитеррористическим законам, пишет CNN.

Так, Трамп обвинил “Антифа” – сокращение от антифашистского, движение без формального лидера или штаб-квартиры – в актах насилия на фоне в основном мирных протестов. В США нет правового инструмента, позволяющего назначать целиком внутренние группировки террористическими организациями, однако Трамп продолжает настаивать на том, что “Антифа” должан быть объявлена ​​вне закона.

Кто такой террорист?

Законы о борьбе с терроризмом были проблематичными во многих частях мира, и проблемы часто возникают из-за того, что не существует согласованного международного определения того, кто такой террорист.

В Турции ученые и правозащитники, которых считают сторонниками изгнанного Фетхуллаха Гюлена, попали в тюрьму по законам о терроризме. В России журналист, критикующий отсутствие гражданских свобод в стране, недавно был осужден за оправдание терроризма.

После терактов 11 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую его государства-члены разработать и обновить законы для адекватного противодействия терроризму.

За этим призывом последовало множество антитеррористических законов, которые во многих странах подвергались критике за то, что они, иногда преднамеренно, легализовали злоупотребление властью. В некоторых случаях определения настолько широки, что вместо того, чтобы ориентироваться исключительно на идеологически настроенных людей, представляющих серьезные угрозы безопасности, они также позволяют правительствам преследовать своих оппонентов.

Например, Филиппины приняли антитеррористический закон, который глава ООН по правам человека Мишель Бачелет призвал президента Родриго Дутерте не подписывать, заявив, что он стирает “важные различия между критикой, преступностью и терроризмом”.

Определение “кто такой террорист” стали серьезной проблемой с 2001 года, сказал CNN Конор Джери, профессор права в области прав человека в Лондонской школе экономики.

Хотя картина в США может быть не такой мрачной, как в Китае, Турции и Египте, события в Портленде, а также недавние разгоны протестующих возле Белого дома – это лишь последние признаки того, что Трамп берет примеры вышеупомянутых стран для вдохновения. Конор Джери считает, что такие действия Трампа должны дать американцам повод для беспокойства.

Предвыборная игра

Трамп в интервью Fox News заявил, что может отправить до 75 тыс. федеральных агентов в другие города США, называя это операцией “Легенда”.

Президент США утверждает, что эти города – все с мэрами-демократами – были захвачены преступниками, особенно в связи с продолжающимися антирасовыми протестами. Он критиковал местных лидеров и полицию за неспособность занять жесткую позицию в отношении преступности.

Но его критики говорят, что операция “Легенда” – шаг Трампа, который позволит заявить о себе в качестве президента, обеспечивающего правопорядок в стране.

CNN отмечает, что нынешние антирасистские протесты могут трансформироваться в более широкое антиправительственное движение, считает Луис Шиумерини, доцент кафедры политологии в Университете Нотр-Дам в Индиане.

Шиумерини выступил соавтором недавнего исследования протестов в Турции, Бразилии и Украине, в котором рассматривается, как агрессия со стороны сил безопасности может спровоцировать “протесты противодействия”.

“Во многих странах есть четкая закономерность. Протесты могут начинаться с малого, требуя чего-то одного, но когда есть попытка подавить их с помощью стрельбы резиновыми пулями или применения слезоточивого газа, такие протесты превращаются в массовые движения”, – сказал Шиумерини.

Есть много недавних примеров. В Иране прошлогодние демонстрации, начавшиеся из-за повышения цен на топливо, и которые власти решили подавить силой, в итоге превратились в многомесячные антиправительственные протесты.

Мирные демонстрации против законопроекта об экстрадиции, которые начались в 2019 году в Гонконге, быстро превратились в более агрессивные протесты после того, как полиция применила к протестующим резиновые пули и слезоточивый газ.