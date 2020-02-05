Об этом свидетельствует видео обращения Трампа.

По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами “Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…”.

Вместо этого, спикер Пелоси сказала: “Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп”.

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Когда Трамп подошел к трибуне, за его спиной стояли вице-президент Майкл Пенс и спикер Нэнси Пелоси.

Президент подал им копии своей речи, после чего Пелоси в знак приветствия протянула руку главе государства, но он сделал вид, что не заметил ее жест.

Позже Пелоси написала, что демократы всегда готовы “протянуть руку ради людей”.

Пока Трамп говорил, Пелоси постоянно сидела и что-то читала, не поднимая глаз. Возможно, она читала именно речь президента.

Время от времени Пелоси неодобрительно качала головой или саркастически улыбалась.

Когда Трамп закончил свое выступление и республиканцы громко аплодировали президенту, Пелоси, стоя за его спиной, демонстративно разорвала листы с речью американского лидера.

На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие “было вежливым (учтивым) поступком, учитывая возможные альтернативы”.


Как известно, Трамп и Пелоси, как представители Республиканской и Демократической партий США, давно конфликтуют между собой.

Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.

  • 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
  • Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
  • Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.