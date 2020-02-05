Президент США Дональд Трампа и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси продемонстрировали взаимную неприязнь во время обращения американского лидера к нации.

Об этом свидетельствует видео обращения Трампа.

По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами “Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…”.

Вместо этого, спикер Пелоси сказала: “Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп”.

Когда Трамп подошел к трибуне, за его спиной стояли вице-президент Майкл Пенс и спикер Нэнси Пелоси.

Президент подал им копии своей речи, после чего Пелоси в знак приветствия протянула руку главе государства, но он сделал вид, что не заметил ее жест.

Позже Пелоси написала, что демократы всегда готовы “протянуть руку ради людей”.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Пока Трамп говорил, Пелоси постоянно сидела и что-то читала, не поднимая глаз. Возможно, она читала именно речь президента.

Время от времени Пелоси неодобрительно качала головой или саркастически улыбалась.

Когда Трамп закончил свое выступление и республиканцы громко аплодировали президенту, Пелоси, стоя за его спиной, демонстративно разорвала листы с речью американского лидера.

As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR — TIME (@TIME) February 5, 2020

На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие “было вежливым (учтивым) поступком, учитывая возможные альтернативы”.

Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo — Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020



Как известно, Трамп и Пелоси, как представители Республиканской и Демократической партий США, давно конфликтуют между собой.

Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).

Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.