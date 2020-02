Об этом свидетельствует видео обращения Трампа.

По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами “Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…”.

Вместо этого, спикер Пелоси сказала: “Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп”.

Когда Трамп подошел к трибуне, за его спиной стояли вице-президент Майкл Пенс и спикер Нэнси Пелоси.

Президент подал им копии своей речи, после чего Пелоси в знак приветствия протянула руку главе государства, но он сделал вид, что не заметил ее жест.

Позже Пелоси написала, что демократы всегда готовы “протянуть руку ради людей”.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020