Об этом свидетельствует видео обращения Трампа.
По традиции, спикер Палаты представителей приветствует главу государства словами “Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов…”.
Вместо этого, спикер Пелоси сказала: “Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп”.
Когда Трамп подошел к трибуне, за его спиной стояли вице-президент Майкл Пенс и спикер Нэнси Пелоси.
Президент подал им копии своей речи, после чего Пелоси в знак приветствия протянула руку главе государства, но он сделал вид, что не заметил ее жест.
Позже Пелоси написала, что демократы всегда готовы “протянуть руку ради людей”.
Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020
Пока Трамп говорил, Пелоси постоянно сидела и что-то читала, не поднимая глаз. Возможно, она читала именно речь президента.
Время от времени Пелоси неодобрительно качала головой или саркастически улыбалась.
Когда Трамп закончил свое выступление и республиканцы громко аплодировали президенту, Пелоси, стоя за его спиной, демонстративно разорвала листы с речью американского лидера.
As President Trump finished his State of the Union address, Nancy Pelosi was seen ripping up a copy of the President’s speech #SOTU https://t.co/W57vF21CVd pic.twitter.com/a1JeZFGsJR
— TIME (@TIME) February 5, 2020
На вопрос Fox News, почему она порвала листы, Пелоси ответила, что ее действие “было вежливым (учтивым) поступком, учитывая возможные альтернативы”.
Speaker Nancy Pelosi on why she ripped up President Trump’s speech: “Because it was the courteous thing to do considering the alternatives.” pic.twitter.com/nYTjAZAwGo
— Jason Donner (@jason_donner) February 5, 2020
Как известно, Трамп и Пелоси, как представители Республиканской и Демократической партий США, давно конфликтуют между собой.
Голосование в деле об импичменте Трампа состоится в среду, 5 февраля, в 16:00 (в 23:00 по киевскому времени).
Ранее сообщалось, что Трампа обвиняют в использовании служебного положения в личных целях, а также в препятствовании работе Конгресса.
- 21 января в Сенате США стартовали слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Ему предъявлены две статьи обвинений. В частности, Трампа обвиняют в том, что он обратился за помощью к правительству Украины, чтобы переизбраться на пост в ноябре 2020 года. Предполагается, что он “заморозил” миллионы долларов военной помощи Украине. По словам свидетелей, Трамп хотел, чтобы Украина публично объявила о расследовании по Джо Байдена, чтобы убрать своего конкурента на выборах.
- Поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года. 25 сентября была опубликована полная стенограма разговора.
- Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор рассказал членам Палаты представителей Конгресса США, что американский лидер Дональд Трамп действительно оказывал давление на Киев, требуя расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.