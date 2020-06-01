Об этом президент США написал на свой странице в Twitter.

“Я не вижу никаких признаков того, что какие-то группы “белых” вмешивались. Это организация “Антифа”. Кажется, что первый раз, когда мы увидели это совершенно точно, они захватили Уолл Стрит. Это – то же самое”, – написал Трамп.

Справка. Antifa – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

Трамп ранее называл членов этого движения “дурными, больными людьми”.

О том, чтобы признать движение террористическим, Трамп заявлял в июле прошлого года.

По данным выступающей против расизма и антисемитизма организации Anti-Defamation League, движение Antifa состоит в США из разрозненных групп, сетей и отдельных личностей и точное число его сторонников неизвестно.