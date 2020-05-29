Об этом Трамп сообщил во время встречи с журналистами перед подписанием указа, видео опубликовано Белым домом.
Комментируя подписание указа, Трамп отметил, что социальные медиа “контролируют значительную часть коммуникаций в Соединенных Штатах” и обладают “неконтролируемыми полномочиями цензуре”.
“У них неконтролируемые полномочия в цензуре — они могут ограничивать, редактировать, формировать, хранить, изменять практически любую форму общения между частными гражданами и большой общественной аудиторией”, — заявил он.
Трамп заявил, что намерен изменить законодательство, регулирующее деятельность соцсетей. В частности, “удалить или изменить” положение закона, который защищает компании, владеющие ими, от ответственности за контент, размещаемый их пользователями.
По словам Трампа, генеральный прокурор США Уильям Барр “немедленно” начнет разработку законопроекта, регулирующего деятельность социальных сетей.
В ходе встречи с прессой Трамп демонстрировал им первую полосу газеты “New York Post”, которая была посвящена его конфликту с Twitter.
- Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.
- Гендиректор Facebook Марк Цукерберг раскритиковал позицию Twitter в отношении спорных постов президента США Дональда Трампа. Гендиректор Twitter Джек Дорси ответил на критику.