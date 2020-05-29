Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный против социальный сетей. Это произошло после того, как Twitter обозначила сообщения Трампа как возможный фейк.

Об этом Трамп сообщил во время встречи с журналистами перед подписанием указа, видео опубликовано Белым домом.

Комментируя подписание указа, Трамп отметил, что социальные медиа “контролируют значительную часть коммуникаций в Соединенных Штатах” и обладают “неконтролируемыми полномочиями цензуре”.

“У них неконтролируемые полномочия в цензуре — они могут ограничивать, редактировать, формировать, хранить, изменять практически любую форму общения между частными гражданами и большой общественной аудиторией”, — заявил он.

Трамп заявил, что намерен изменить законодательство, регулирующее деятельность соцсетей. В частности, “удалить или изменить” положение закона, который защищает компании, владеющие ими, от ответственности за контент, размещаемый их пользователями.

По словам Трампа, генеральный прокурор США Уильям Барр “немедленно” начнет разработку законопроекта, регулирующего деятельность социальных сетей.

В ходе встречи с прессой Трамп демонстрировал им первую полосу газеты “New York Post”, которая была посвящена его конфликту с Twitter.