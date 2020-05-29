Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, в которых раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты из-за эпидемии, как такие, в которых может быть фейковая информация. В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.

В четверг, 28 мая, Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, которого ранее обвиняли продвижении роликов Трампа, направленных против его оппонентов за деньги, прокомментировал конфликт между президентом и Twitter.

Он раскритиковал позицию Twitter и призвал платформу не становиться “арбитром правды”.

“Наша политика отличается от политики Twitter. Я верю, что Facebook не должен быть арбитром правды для всего, что люди говорят онлайн. Частные компании, вероятно, не должны [делать это]. Компании, занимающиеся [цифровыми] платформами, не должны быть в состоянии делать это”, — сказал Цукерберг в интервью телеканалу Fox News.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси ответил на возмущение Трампа и критику Цукерберга.

Он отметил, что несет персональную ответственность за действия компании и попросил не затрагивать в этой дискуссии его сотрудников.

Дорси заявил, что Twitter продолжит маркировать фейковую информацию о выборах и этой не делает компанию “арбитром истины”.

“Мы будем продолжать указывать неверную или спорную информацию о выборах во всем мире. И мы будем признавать любые ошибки, которые мы совершаем. Это не делает нас “арбитром истины”. Мы намерены сопоставлять противоречивые утверждения и показывать спорную информацию, чтобы люди могли судить сами. Для нас важна большая прозрачность, чтобы люди могли ясно видеть причину наших действий”, — написал он.

Дорси подчеркнул, что посты президента могли ввести людей в заблуждение и побудить отказаться от участия в выборах.

“Твиты могут ввести людей в заблуждение, заставляя их думать, что им не нужно регистрироваться для получения бюллетеня. (избирательные бюллетени получают только зарегистрированные избиратели)”, — добавил он.