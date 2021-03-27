Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Трамп сказал о том, что “действительно обеспокоен” ситуацией с мигрантами вдоль границы США и Мексики. Он собирается приехать туда, чтобы лично удостовериться в происходящем.

Администрация Байдена говорит о том, что нынешнее обострение на границе – сезонное явление, которое было каждый год.

Но представители Республиканской партии пытаются назвать происходящее “кризисом” на официальном уровне и критикуют нынешнюю власть за неспособность остановить поток нелегальных мигрантов.

Один из помощников Трампа, Джейсон Миллер, сказал, что Трамп не был на южной границе с января, как покинул Овальный кабинет. По его словам, Трамп не посещал этот район, потому что хотел дать президенту Байдену время “самостоятельно потерпеть неудачу” в вопросах иммиграции.

В ответ на то, что вице-президент Камала Харрис назначена ответственной за ситуацию на южной границе, помощник Трампа назвал ее “мисс открытые границы”.

Ранее Трамп лично обвинил Байдена в прекращении строительства пограничной стены, на что было потрачено миллиарды долларов из федерального бюджета.

Президент Байден, как и вице-президент Харрис, пока что не ездили в этот регион, чтобы лично посмотреть на ситуацию с иммиграцией. Но там были некоторые члены Конгресса и представители Белого дома. Демократы после визита говорили о том, что в приграничных приютах много детей, а республиканцы – что видели наркокартели.